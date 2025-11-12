Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 12 ноября 2025Мир

Правительство США обвинили в создании COVID-19

Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США в создании COVID-19
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Дотком

Ким Дотком. Фото: Nigel Marpl / Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обвинил правительство США в создании COVID-19. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Вирус COVID-19 был создан правительством США, обогатил американские компании и разрушил нашу экономику и свободы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отозвать с американского рынка мРНК-вакцины от COVID-19.

До этого госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что вирус COVID-19 распространился по миру в результате утечки в лаборатории в Китае. По его словам, скорее всего, утечка вируса была несчастным случаем.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье девятилетний ребенок подорвался на самодельной бомбе. Ее замаскировали под свернутую купюру

    Украину предупредили о вступлении в самый опасный этап конфликта

    Правительство США обвинили в создании COVID-19

    Названо число погибших мирных жителей России от ударов украинских БПЛА

    Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «живет так, как мы когда-то мечтали»

    Украинские военные разграбили Красный Лиман

    Российские военные заблокировали украинских бойцов под Купянском

    Удар солнечной плазмы накроет Землю в ближайшие часы

    Российские военные создали турель для уничтожения дронов ВСУ

    Американец расправился с двумя мужчинами и обвинил в этом таракана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости