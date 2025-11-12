Правительство США обвинили в создании COVID-19

Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США в создании COVID-19

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обвинил правительство США в создании COVID-19. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Вирус COVID-19 был создан правительством США, обогатил американские компании и разрушил нашу экономику и свободы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отозвать с американского рынка мРНК-вакцины от COVID-19.

До этого госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что вирус COVID-19 распространился по миру в результате утечки в лаборатории в Китае. По его словам, скорее всего, утечка вируса была несчастным случаем.