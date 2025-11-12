Предсказаны ставки по ипотеке в 2026 году

Эксперт Селезнев: Ставки по ипотеке в 2026 году снизятся до 17 %

В 2026 году ставки по рыночной ипотеке в России могут снизиться до 17 процентов. Такую динамику в сфере жилищных кредитов предсказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, пишет «Газета.ru».

Сейчас при ключевой ставке в 16,5 процента средние рыночные ставки по ипотеке находятся на уровне 19 процентов. «Очевидно, что при снижении ключевой ставки на 2 процентных пункта ипотека (не считая льготную) также подешевеет в среднем на 2 процентных пункта», — заявил специалист.

Селезнев ссылается на прогноз Центробанка, по которому средняя ключевая ставка в 2026 году будет достигать 13-15 процентов годовых.

Ранее миллионы россиян предупредили о риске лишиться возможности взять семейную ипотеку после изменения условий. По данным специалистов, сейчас на семьи с одним ребенком приходится больше половины всех домохозяйств с детьми. Если условия льготной ипотеки изменят, ежемесячный платеж для таких заемщиков вырастет на 40 процентов, а переплата увеличится в 2,5 раза.