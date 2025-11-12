Бывший СССР
Президент Литвы понадеялся на деэскалацию отношений с Белоруссией

Президент Литвы Науседа выразил надежду на деэскалацию отношений с Минском
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду на деэскалацию отношений с Белоруссией. Его слова передает ТАСС.

«Возможно, все еще удастся добиться деэскалации», — рассказал Науседа. По его словам, Вильнюс готов к переговорам на техническом уровне.

По его предположению, Минск может в ходе переговоров затронуть тему смягчения санкций, а пограничные проблемы якобы стали следствием бездействия Белоруссии против сигаретной контрабанды.

29 октября стало известно, что правительство Литвы на месяц закроет границу с Белоруссией из-за проникновения на территорию страны метеозондов с контрабандой. Ограничения будут действовать до полуночи 30 ноября.

