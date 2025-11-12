Экономика
20:43, 12 ноября 2025Экономика

Стало известно о новых проблемах газового проекта России

«Ъ»: Великобритания может оставить «Ямал СПГ» без страховки танкерного флота
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Расширение британских санкций и отказ компаний королевства от страховки судов, перевозящих партии сжиженного природного газа (СПГ) из России, может стать серьезной проблемой для «Новатэка». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отгрузка партий с проекта «Ямал СПГ» ведется с помощью 14 танкеров арктического класса, привлекаемых сезонно семи танкеров Arc4 и четырех танкеров без ледового класса. Весь флот на долгосрочной основе фрахтуется у иностранных компаний.

Страховое покрытие им обеспечивает британский P&I Club (взаимные страховые общества, обслуживающие мировое судоходство), что позволяет вести поставки СПГ в европейские страны, так как большинство портов допускают к работе суда с такими или аналогичными гарантиями.

В мире немало таких клубов, однако UK P&I Club является крупнейшим и наиболее авторитетным. Судовладелец, ставший его членом, оплачивает ежегодный взнос, позволяющий покрыть многие виды рисков, даже в том случае, когда ущерб, например, экологический, превосходит резерв.

Ольга Злотя из юридической компании LCI Partner отмечает, что готовящийся запрет лишает «Ямал СПГ» ключевого инструмента для международной торговли. В теории «Новатэк» может застраховать суда, не подпадающие под действие британских санкций, но, возможно, этого покрытия будет недостаточно для крупной международной логистики.

Ранее стало известно, что вслед за закупкой первых партий сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2», также управляемого «Новатэком», Китай начал собирать теневой флот газовозов, позволяющий обеспечить поставки с него на постоянной основе.

