Прогнивший потолок в российской школе подперли бревном вместо ремонта

В Новосибирской области прогнивший потолок школы подперли бревном вместо ремонта

Прогнивший потолок Вьюнской средней школы в Колыванском районе Новосибирской школы подперли бревном вместо ремонта. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Родители учеников школы заявляют, что учреждение находится в аварийном состоянии. По их словам, в раздевалках и спортивном зале со стен сыпется штукатурка, в столовой трескается потолок, а в туалетах протекают унитазы, стоит плохой запах. Кроме того, в школе часто прорывает трубы и регулярно отключают воду.

Недавно рядом с одним из кабинетов упал кусок стены, который чуть не задел ребенка, а несколько дней назад фрагмент прогнившего потолка обрушился на детей. При этом администрация не стала проводить ремонт и вместо этого подперла потолок осиновыми бревнами, закрыв часть коридора перегородками.

В ответ на жалобы родителей директор заявил, что ученикам ничего не угрожает и попросил никому не рассказывать о проблемах.

Ранее в Соликамске в квартире жилого дома потолок обрушился на кровать.