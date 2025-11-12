Путин и Токаев оказались в Царской ложе

Путин и Токаев оказались в Царской ложе Большого театра

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сели вместе в Царской ложе Большого театра. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что лидеры посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана. Вместе с ними в ложу вошли министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также генеральный директор театра и режиссер Валерий Гергиев.

С Балаевой Путин пообщался по пути в Царскую ложу, добавляет агентство.

Ранее Путин и Токаев подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По словам казахстанского лидера, это придаст отношениям Астаны и Москвы новый статус.