Раскрыта оптимальная продолжительность секса

Сексолог Анастасия Филиппова назвала оптимальную продолжительность секса. На эту тему она высказалась в интервью для YouTube-канала «Потом доделаю».

«Когда ты мастурбируешь, ты мастурбируешь 20 минут? У тебя прелюдия, ты раскладываешь игрушки, с ними разговариваешь, гладишь их? Нет. Тебе сколько нужно времени, чтобы оргазмировать? Три-пять минут, да? У кого-то одна минута», — заявила Филиппова.

По словам специалистки, каждый случай индивидуален, но в любом случае секс не должен растягиваться на часы. Именно трех-пяти минут обычно достаточно, если речь идет не о партнерах, которые очень соскучились друг по другу, поэтому им, напротив, нравится длительный половой акт, считает сексолог.

Ранее сексолог Елена Перелыгина объяснила привлекательность мужчин с животиками. По ее словам, они вызывают у женщин ощущение безопасности.