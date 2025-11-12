Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 12 ноября 2025Забота о себе

Раскрыта оптимальная продолжительность секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gpouintstudio / Freepik

Сексолог Анастасия Филиппова назвала оптимальную продолжительность секса. На эту тему она высказалась в интервью для YouTube-канала «Потом доделаю».

«Когда ты мастурбируешь, ты мастурбируешь 20 минут? У тебя прелюдия, ты раскладываешь игрушки, с ними разговариваешь, гладишь их? Нет. Тебе сколько нужно времени, чтобы оргазмировать? Три-пять минут, да? У кого-то одна минута», — заявила Филиппова.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам специалистки, каждый случай индивидуален, но в любом случае секс не должен растягиваться на часы. Именно трех-пяти минут обычно достаточно, если речь идет не о партнерах, которые очень соскучились друг по другу, поэтому им, напротив, нравится длительный половой акт, считает сексолог.

Ранее сексолог Елена Перелыгина объяснила привлекательность мужчин с животиками. По ее словам, они вызывают у женщин ощущение безопасности.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    Россиянам перечислили главные симптомы пневмонии

    В Москве на презентации упал первый в России человекоподобный робот Aidol

    Марочко рассказал о наступлении ВС России на Гуляйполе

    Собака динго поймала в море акуленка и попала на видео

    В Британии объяснили поддержку Украины со стороны ЕС

    Раскрыта оптимальная продолжительность секса

    Трамп «обязан» подать в суд на одно британское СМИ

    Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов в Москве

    В зоне СВО заметили «бардак» с антидроновой защитой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости