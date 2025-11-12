Силовые структуры
12:58, 12 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

Раненный на похоронах авторитета в Абхазии вор в законе Пыза в тяжелом состоянии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Прайм Крайм» / YouTube

В Сухуме рассказали о состоянии пострадавших после устроенной стрельбы. Об этом со ссылкой на республиканский Минздрав сообщает ТАСС.

По данным Минздрава, состояние обоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое, жизни еще трех пострадавших ничего не угрожает. Среди пострадавших 59-летний Рауль Барцба, известный как вор в законе Пыза. Его называют лидером преступного мира республики.

Ранее сообщалось, что в момент нападения Пыза в компании приближенных был на похоронах другого криминального авторитета — Адлейбы. Около 13:30 был открыт огонь, в результате один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Пыза и еще один его приближенный выжили, но оказались в больнице.

Абхазское МВД ведет активный розыск преступников

.
