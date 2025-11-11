На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

В Сухуме на похоронах устроили перестрелку и ранили вора в законе Пызу

В Сухуми совершено покушение на главу преступного мира Абхазии — 59-летнего Раулья Барцба, известного как вор в законе Пыза. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, в момент нападения Пыза в компании приближенных был на похоронах другого криминального авторитета — Адлейбы. Около 13:30 был открыт огонь, в результате один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Пыза и еще один его приближенный выжили, но оказались в больнице.

В МВД Абхазии сообщили, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание причастных лиц. В сообщении отмечается, что имела место перестрелка.

Случившееся может быть связано с посягнувшим на положение Пызы в республике Темуром Капбой, известным как вор в законе Гули. 9 июля Гули без приглашения пришел на яхту, где проводил сходку Пыза — лидер так называемого гудаутского клана, которого называют главой криминального мира Абхазии. Гость кинулся на Пызу с ножом, был избит и выброшен за борт, после чего попал в республиканскую больницу.

Он провел в больнице несколько месяцев и впервые появился на публике лишь 30 октября.

Подробнее о причинах конфликта двух воров Абхазии «Лента.ру» рассказывала в отдельном материале.