Раскрыты детали замаскированной под деньги бомбы в подмосковном Красногорске

Бомба, от взрыва которой в подмосковном Красногорске пострадал девятилетний ребенок, была дополнительно начинена поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Друг семьи пострадавшего рассказал журналистам, что в самодельном взрывном устройстве находились гвозди. В результате трагедии мальчику оторвало два пальца, сейчас хирурге в Клинике имени Рошаля пытаются пришить их обратно.
На мечте ЧП продолжают работать следователи.
О взрыве в Подмосковье сообщалось ранее 12 ноября. Возвращавшийся с тренировки мальчик увидел лежащие на земле деньги, решил их поднять, и в это время прозвучал взрыв.