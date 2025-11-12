Раскрыты детали замаскированной под деньги бомбы в подмосковном Красногорске

Mash: Замаскированная под деньги бомба в Красногорске была начинена гвоздями

Бомба, от взрыва которой в подмосковном Красногорске пострадал девятилетний ребенок, была дополнительно начинена поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Друг семьи пострадавшего рассказал журналистам, что в самодельном взрывном устройстве находились гвозди. В результате трагедии мальчику оторвало два пальца, сейчас хирурге в Клинике имени Рошаля пытаются пришить их обратно.

На мечте ЧП продолжают работать следователи.

О взрыве в Подмосковье сообщалось ранее 12 ноября. Возвращавшийся с тренировки мальчик увидел лежащие на земле деньги, решил их поднять, и в это время прозвучал взрыв.