Мир
17:04, 12 ноября 2025Мир

Раскрыты попытки отговорить США от дипломатии по Украине

МИД России: ЕС и Британия пытаются отговорить США от дипломатии по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Великобритания пытаются отговорить США от дипломатии по Украине. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, во время российско-американского саммита на Аляске были достигнуты компромиссные понимания процесса урегулирования украинского кризиса. В частности, США продемонстрировали готовность убедить Украину «сойти с максималистских позиций» и принять компромиссный путь.

«Насколько можно понять, с убеждением Киева у американцев возникли трудности, а Лондон и Брюссель стали пытаться настроить Вашингтон на то, чтобы отказаться от дипломатии в пользу военного решения конфликта», — отметил Полищук.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда осознавала опасность возможной войны с Европой и принимала меры безопасности на этот случай.

