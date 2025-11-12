Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 12 ноября 2025Мир

Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

WP: Крупные военные державы ЕС не хотят передавать ЕК контроль в вопросе обороны
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Henry Nicholls / Pool Photo / AP

Страны Европейского союза (ЕС) с наибольшей военной мощью не хотят передавать Еврокомиссии (ЕК) контроль в вопросе обороны, а менее крупные государства выступают за усиление роли высшего органа исполнительной власти в этой сфере. О наличии противоречий сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Крупнейшие военные державы блока — Франция и Германия — не хотят передавать исполнительной власти ЕС контроль над оборонными проектами», — говорится в материале.

В то же время более мелкие страны — Литва, Латвия и Эстония — больше заинтересованы в усилении роли ЕК в сфере обороны, утверждают собеседники издания.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание «стены дронов» по итогам неформального саммита лидеров стран ЕС в Копенгагене. Несмотря на это, инициатива не нашла поддержки среди европейских лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    «Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом

    Российский чиновник попал на СВО. Он 50 дней выживал в бетонной трубе, потерял ногу и спас товарища

    В европейской стране опровергли дефицит бензина

    Разбившим голову депутату Госдумы мигрантам запросили срок

    Боярский назвал себя мерзким и злобным стариком

    Москвичам пообещали неуверенный снежный покров

    Названы сроки перехода Купянска под контроль России

    Названа новая задача роботов «Курьер» в зоне СВО

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости