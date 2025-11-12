Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

WP: Крупные военные державы ЕС не хотят передавать ЕК контроль в вопросе обороны

Страны Европейского союза (ЕС) с наибольшей военной мощью не хотят передавать Еврокомиссии (ЕК) контроль в вопросе обороны, а менее крупные государства выступают за усиление роли высшего органа исполнительной власти в этой сфере. О наличии противоречий сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Крупнейшие военные державы блока — Франция и Германия — не хотят передавать исполнительной власти ЕС контроль над оборонными проектами», — говорится в материале.

В то же время более мелкие страны — Литва, Латвия и Эстония — больше заинтересованы в усилении роли ЕК в сфере обороны, утверждают собеседники издания.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание «стены дронов» по итогам неформального саммита лидеров стран ЕС в Копенгагене. Несмотря на это, инициатива не нашла поддержки среди европейских лидеров.