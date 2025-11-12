Бывший СССР
Резкое ослабление систем ПВО Украины в приграничной зоне объяснили

Военный эксперт Живов: ПВО Украины ослабло из-за резкого сокращения боеприпасов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинская система противовоздушной обороны могла ослабеть из-за резкого сокращения количества боеприпасов и уничтожения самих систем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

Ранее сообщалось, что в приграничных зонах Украины средства противовоздушной обороны (ПВО) стали ослабевать. Уточняется, что в Сумской, Черниговской и Харьковской областях они все чаще либо не применяются вообще, либо работают по минимальному количеству российских дронов.

«Многие западные системы ПВО были уничтожены, а для остальных резко сократилось количество боеприпасов. То же самое происходит и с советскими системами ПВО. Выстрелы для них производятся только в России, соответственно, у них банально нечем стрелять, поэтому, я думаю, они экономят боеприпасы. Также на ситуацию влияет резкий рост производства дронов в России», — сказал военный эксперт.

Вместе с тем Живов считает, что количество украинских систем ПВО и оставшихся боеприпасов к ним напрямую не связано со скоростью продвижения российских войск. По его словам, гораздо важнее применение малых FPV-дронов, штурмовой бомбардировочной авиации и артиллерийских систем.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine сообщил, что объекты с ударными беспилотными летательными аппаратами — приоритетная цель для российских ракет «Искандер-М» на Украине. Издание отмечает, что американские системы ПВО MIM-104 Patriot, которые Украина получила от западных партнеров, не только испытывают сложности в перехвате «Искандеров-М», но и сами становятся целью для них.

    Все новости