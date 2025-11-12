Интернет и СМИ
Россиянам назвали «пищу богов» для кишечника

Врач Башанкаев назвал ферментированные продукты «пищей богов» для кишечника
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom

Врач-колопроктолог, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который он считает «пищей богов для кишечника». Выпуск с рекомендацией специалиста включить блюда в рацион доступен на платформе «Смотрим».

По словам Башанкаева, ферментированные продукты, в частности квашеная капуста, крайне полезны для кишечника. «Он просто наслаждается. Это пища богов для кишечника. Он говорит: "Спасибо"», — рассказал врач.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о неожиданном свойстве ферментированных продуктов. По его словам, они способны защитить от слабоумия.

До этого врач заявил, что квашеная капуста предупреждает развитие язвы желудка. По его словам, таким свойством продукт обладает благодаря уникальному витамину, который в нем содержится.

