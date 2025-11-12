Россиянам перечислили главные симптомы пневмонии

Роспотребнадзор: Кашель, озноб и потливость — симптомы пневмонии

Роспотребнадзор России перечислил симптомы пневмонии, среди них: кашель, озноб, повышенная потливость и затрудненное дыхание, пишут РИА Новости.

Кроме того, на пневмонию могут указывать — подъем температуры и ухудшение общего самочувствия. В ведомстве отметили, что чаще всего пневмония может возникать из-за попадания в дыхательные пути возбудителей, таких как: бактерии, грибы и вирусы.

Пневмония может быть не только самостоятельным заболеванием, но и как осложнение других болезней. Например, 80 процентов осложнений гриппа у взрослых — пневмония.

«Внебольничная пневмония диагностируется в первые 48 часов после появления симптомов, таких как лихорадка, кашель, выделение мокроты и одышка. Наиболее тяжело эта болезнь протекает у пожилых людей и лиц с наличием сопутствующих заболевании», — добавили в Роспотребнадзоре.

Чтобы минимизировать риски пневмонии, стоит своевременно проводить вакцинацию против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша. Также важно правильно питаться, не забывая про витамины, мыть руки и проветривать помещения.

