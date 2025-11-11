Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:06, 11 ноября 2025Наука и техника

Выявлен фактор ускорения повреждения роговицы глаза

Diabetologia: Повышенный уровень микроРНК ускоряет потерю зрения при диабете
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: foto_and_video / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинского центра Седар-Синай (США) установили, что молекула микроРНК-10b-5p играет ключевую роль в разрушении роговицы у пациентов с диабетом. Исследование, опубликованное в журнале Diabetologia, впервые подробно показало, как избыток этой молекулы усиливает окислительный стресс и воспаление, вызывая структурные повреждения глазных тканей и повышая риск потери зрения.

Диабетическая болезнь роговицы — одно из частых осложнений сахарного диабета, при котором замедляется заживление и нарушается работа лимбальных эпителиальных клеток, ответственных за обновление роговицы. Анализ тканей пациентов с диабетом показал, что уровень микроРНК-10b-5p у них значительно выше, чем у здоровых людей. Эта молекула подавляет активность двух белков — GCLM и LANCL1, участвующих в выработке антиоксиданта глутатиона и защите клеток от повреждения.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Когда эти белки перестают работать, клетки роговицы теряют способность противостоять реактивным формам кислорода, что приводит к воспалению и хроническому повреждению тканей глаза. Однако при подавлении активности микроРНК-10b-5p исследователи наблюдали обратный эффект — уровень антиоксидантов восстанавливался, а клетки начинали активно обновляться.

Авторы считают, что блокада микроРНК-10b-5p может стать новым направлением в терапии диабетических осложнений. Такой подход позволит не просто замедлять развитие болезни, а восстанавливать естественные защитные механизмы глаза и предотвращать потерю зрения у людей с диабетом.

Ранее ученые испытали имплант PRIMA, который в сочетании с очками дополненной реальности восстанавливает зрение при возрастной макулярной дегенерации.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

    Российский тревел-блогер раскрыл день недели и точное время для покупки дешевых билетов

    Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

    Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

    Багги влетел в людей в Подмосковье

    В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

    В Великобритании испугались мощи Китая

    Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

    Бывший министр экономики Украины заявил об уходе на фоне дела «кошелька» Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости