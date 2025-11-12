Россиянам предложили отдых у моря зимой за 23 тысячи рублей

АТОР: Поездка в Краснодарский край зимой обойдется от 47 тысяч рублей на двоих

Российским туристам предложили отдых на морских курортах страны в зимнем сезоне за 23 тысячи рублей на человека. Такие предложения собрала на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, поездка в Краснодарский край зимой обойдется от 47 тысяч рублей на двоих с проживанием в гостинице с «четырьмя звездами» на десять ночей. В стоимость будут включены перелет и завтраки. Цена может меняться в зависимости от типа размещения, максимальный ценник — 155 тысяч рублей на двоих.

А тур в Калининградскую область можно приобрести от 61 тысячи рублей на двоих с теми же условиями. Максимальная планка — 178 тысяч рублей.

Ранее аналитики сервиса «Авиасейлс» назвали самые популярные зарубежные направления для отдыха на Новый год. Лидерами оказались Таиланд, Узбекистан и Турция.