Россиянам рассказали о самых полезных для сердца продуктах

Врач Пивоварова рассказала о самых полезных продуктах для сердца

Для эффективной работы сердцу жизненно необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

Врач посоветовала включать в меню абрикосы, бананы, землянику и смородину. При этом она посоветовала учитывать, что некоторые фрукты содержат много сахара, который в избытке пациентам с сердечными патологиями строго противопоказан. Также, по ее словам, ценные запасы калия можно найти в орехах, печени и молочной продукции — последнюю лучше выбирать с жирностью не более 1 процента.

Также врач отметила, что второй важный элемент — магний, который отвечает за эластичность и тонус сосудистых стенок. Чтобы восполнить его дефицит, терапевт посоветовала обратить внимание на бобовые, морковь, клубнику, авокадо и каши — гречневую, овсяную и пшеничную.

«Особую роль в метаболизме сердечной мышцы играют омега-3 жирные кислоты. Они не только улучшают сократительную функцию и снижают уровень "плохого" холестерина, но и поддерживают энергетический баланс организма, что важно при диетическом питании. Главные источники омега-3 — лосось, тунец и оливковое масло», — рассказала Пивоварова.

Из мясных продуктов эксперт порекомендовала отдавать предпочтение нежирным сортам: говядине, телятине, кролику и курице. Обязательное условие — удаление кожи и подкожного жирового слоя, добавила она. Пряности следует использовать умеренно: они способны вызывать нежелательные реакции не только со стороны желудочно-кишечного тракта, но и сердечно-сосудистой системы, заключила Пивоварова.

