09:56, 12 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин получил 8,5 года колонии за поврежденные автомобили

В Комсомольске-на-Амуре осудили мужчину за порчу машин военнослужащих
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Комсомольске-на-Амуре осудили мужчину на 8,5 года за порчу машин военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда города.

Он признан виновным по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Как установил суд, в период с февраля 2022 года по июль 2023 года мужчина повреждал колеса и остекление автомобилей, принадлежащих военнослужащим, а также машины, на которых находилась наклейка с буквой «Z». Под щетками стеклоочистителей он оставлял записки с угрозами владельцам автомобилей.

Суд приговорил жителя к 8,5 года колонии общего режима и взыскал в пользу пострадавших 111 160 рублей материального ущерба и 30 тысяч рублей морального вреда.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из суда россиянина перехватили в столичном регионе.

.
    Все новости