Силовые структуры
12:14, 1 ноября 2025Силовые структуры

Сбежавшего из суда россиянина перехватили в столичном регионе

Сбежавшего из воронежского суда арестованного поймали в столичном регионе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сбежавшего из воронежского Центрального районного суда 43-летнего арестованного полицейские перехватили в столичном регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Мужчина подозревается по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Он сбежал из суда после того, как ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас в отношении него возбуждено новое уголовное дело по части 1 статьи 313 («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении») УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Урале сотрудники полиции поймали одного из двух сбежавших педофилов — Александра Шаньгина.

