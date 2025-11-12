Силовые структуры
Россиянин потратил несколько десятков миллионов рублей на наследство

В Петербурге мужчина перевел банкиру из Африки 32 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: nampix / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге мужчина перевел банкиру из Африки 32 миллиона рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в марте 2022 года Ивану написал некий Гарри, который представился сотрудником банка и сообщил, что в одной из стран западной Африки не стало его родственника, который оставил наследство в сумме около 17 миллионов долларов.

Мужчина обрадовался и на разные счета банкира перевел около 32 миллионов рублей за оказание юридических услуг и доставку денег в Россию. После этого связь оборвалась. Тогда потерпевший решил обратиться в суд с иском к одному из тех, на чей счет он осуществлял перевод денег. Но суд отказал ему во взыскании суммы.

Суд установил, что деньги были перечислены не ошибочно, а в результате обмана. Было возбуждено уголовное дело и для возврата средств необходимо установить причастность адресата перевода к хищению.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир.

