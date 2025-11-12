Россиянка описала поездку в Китай фразой «забудьте про личное пространство»

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Китае и рассказала об особенностях быта в этой стране, которые привычны для местных, но неожиданны для туристов. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в китайских метро, на улицах и у любых достопримечательностей людей бесконечно много. А еще везде можно встретить очереди.

«Забудьте про личное пространство. В метро вас буквально впихивают в вагон специальные "толкатели". На Великой Китайской стене люди стоят плечом к плечу. В пекинском Запретном городе не протолкнуться», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Другая местная особенность — отверстия в полу вместо унитазов даже в крупных торговых центрах или на вокзалах. По ее словам, китайцы считают, что так намного «гигиеничнее и физиологичнее».

Лисейкина также отметила, что, вопреки стереотипам, рис в Китае подают в кафе не так часто. Вместо него обычно приносят лапшу, овощи, тофу и мясо. Кроме того, блогерша подчеркнула, что китайская кухня в России и в Поднебесной — это две большие разницы.

«Курица в кисло-сладком соусе или свинина с ананасами — это не китайская еда, а ее тень. Настоящая китайская кухня резкая, жирная, неожиданная. Много блюд с внутренностями, острыми соусами, странными сочетаниями и запахами, к которым привыкаешь не сразу», — предупредила она.

Еще одна поражающая туристов привычка китайцев, о которой рассказала автор, — одевать маленьких детей в особые штаны с разрезом сзади. При этом они носятся без подгузников.

«И да, могут "сходить" прямо в парке или на улице, и для всех окружающих это будет абсолютно нормально», — удивилась она.

Россиянка добавила, что отхаркиваться на улице, громко сплевывать или говорить чуть ли не криком — часть китайской культуры, особенно в небольших городах.

Ранее другая россиянка побывала в Китае и была разочарована местной едой. Соотечественница пожаловалась, что за неделю в этой стране она похудела на пять килограммов.