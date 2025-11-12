Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:11, 12 ноября 2025Бывший СССР

Российские военные заблокировали украинских бойцов под Купянском

Ганчев: Значительная часть бойцов ВСУ блокирована на левом берегу реки Оскол
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Значительная часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске блокирована на левом берегу Оскол, об этом сообщил ТАСС глава Харьковской Военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Ганчев отметил, что другие подразделения ВСУ пытаются деблокировать своих бойцов, но российские войска стараются разбивать противника еще на подходах к линии фронта. Также армия России продолжает освобождение города и уже выбили группировку ВСУ из восточной части Купянска.

Ранее Россия нанесла удар по тыловым объектам ВСУ в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске. В частности, удар пришелся по административному зданию в Краматорске.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье девятилетний ребенок подорвался на самодельной бомбе. Ее замаскировали под свернутую купюру

    Украину предупредили о вступлении в самый опасный этап конфликта

    Правительство США обвинили в создании COVID-19

    Названо число погибших мирных жителей России от ударов украинских БПЛА

    Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «живет так, как мы когда-то мечтали»

    Украинские военные разграбили Красный Лиман

    Российские военные заблокировали украинских бойцов под Купянском

    Удар солнечной плазмы накроет Землю в ближайшие часы

    Российские военные создали турель для уничтожения дронов ВСУ

    Американец расправился с двумя мужчинами и обвинил в этом таракана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости