Российские военные заблокировали украинских бойцов под Купянском

Ганчев: Значительная часть бойцов ВСУ блокирована на левом берегу реки Оскол

Значительная часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске блокирована на левом берегу Оскол, об этом сообщил ТАСС глава Харьковской Военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Ганчев отметил, что другие подразделения ВСУ пытаются деблокировать своих бойцов, но российские войска стараются разбивать противника еще на подходах к линии фронта. Также армия России продолжает освобождение города и уже выбили группировку ВСУ из восточной части Купянска.

Ранее Россия нанесла удар по тыловым объектам ВСУ в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске. В частности, удар пришелся по административному зданию в Краматорске.