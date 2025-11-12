Бывший СССР
Военкоры назвали цели ударов по Славянску и Краматорску

«РВ»: ВС России ударили по тыловым объектам ВСУ в Славянске и Краматорске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по тыловым объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В частности, удар пришелся по административному зданию на улице Академическая в Краматорске. Другие цели в данный момент не названы.

Telegram-канал «Военный осведомитель» уточнил, что одной из целей ударов в Краматорске стал энергетический объект.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань» по Славянску. На ролике видна вспышка от взрыва и слышен грохот.

