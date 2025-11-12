Интернет и СМИ
13:17, 12 ноября 2025Интернет и СМИ

Российским авторам в VK облегчат управление каналом

VK Видео обновила кабинет автора, расширив инструменты управления каналом
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Платформа VK Видео обновила кабинет автора, расширив инструменты управления каналом. Теперь пользователям будет еще проще создавать контент и анализировать отклик аудитории, сообщили «Ленте.ру» в пресс-релизе соцсети.

В полностью обновленном разделе «Обзор» авторы VK Видео смогут просматривать статистику по каналу, в ней будут наглядно определяться наиболее популярные ролики. В разделах «Аналитика канала» и «Аналитика видео» обновился интерфейс, добавились новые виджеты и метрики. Теперь авторы смогут увидеть общее время просмотра своих роликов и источник трафика.

В разделе «Мои видео» стали доступны функции массового выделения, а также редактирования и публикации роликов.

«Мы развиваем VK Видео вместе с авторами и предоставляем им современные инструменты для управления, оптимизации и анализа, которые позволяют идти в ногу со временем, расти, находить новую аудиторию и создавать востребованный контент для миллионов. Новый кабинет — это еще один шаг к более прозрачной и глубокой аналитике», — прокомментировала нововведения директор по продукту «Сообщества и опыт автора» VK Вера Советкина.

Ранее платформа VK Видео обновила детский раздел. Теперь несовершеннолетним будет проще ориентироваться в сети.

Свежая Россия
