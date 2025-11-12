Российский пенсионер получил 9,5 года колонии за приступ ярости

В Брянской области осудили пенсионера, забившего стеклянной бутылкой товарища

В Брянской области осудили пенсионера, забившего стеклянной бутылкой товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как установил суд, 74-летний житель Смоленской области находился в гостях у 86-летнего знакомого. В ходе распития алкогольных напитков он в приступе ярости напал на хозяина и избил его металлической тростью и стеклянной бутылкой. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Потерпевший был доставлен в больницу, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Нападавший признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Суд приговорил мужчину к 9,5 года колонии строгого режима.

