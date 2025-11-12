Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:53, 12 ноября 2025Силовые структуры

Российский пенсионер получил 9,5 года колонии за приступ ярости

В Брянской области осудили пенсионера, забившего стеклянной бутылкой товарища
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Брянской области осудили пенсионера, забившего стеклянной бутылкой товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как установил суд, 74-летний житель Смоленской области находился в гостях у 86-летнего знакомого. В ходе распития алкогольных напитков он в приступе ярости напал на хозяина и избил его металлической тростью и стеклянной бутылкой. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Потерпевший был доставлен в больницу, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Нападавший признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Суд приговорил мужчину к 9,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие после помощи жене с официантом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

    Над Землей появится сильнейшая зона полярных сияний

    Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

    Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

    Россиянам назвали способы защитить машину от аварий

    Криминалист объяснил наличие тайника с деньгами в машине Усольцевых

    Россиянки стали чаще покупать одежду и обувь через онлайн-контент

    Аш-Шараа пообещал преследовать Асада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости