Российский стилист назвал модную замену шапкам

Российский стилист Александр Рогов назвал косынки модной заменой шапкам
Алина Гостева
Фото: LightField Studios / Globallookpress.com

Российский стилист Александр Рогов назвал модную замену шапкам зимой. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, насчитывающем 141 тысячу подписчиков.

Эксперт посоветовал обратить внимание на стиль американской актрисы Зои Кравиц и использовать в качестве альтернативы указанным зимним головным уборам косынки. «Косынку можно круто стилизовать, надев поверх кепки, или украсить заколками для волос», — отметил специалист.

При этом он проиллюстрировал публикацию снимками девушек в указанных предметах гардероба в сочетании с различными пальто и пуховиками.

В октябре редакторы Vogue назвали популярную в 1960-х годах обувь, которая станет трендом зимой.

    Все новости