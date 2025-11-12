Интернет и СМИ
Российский ведущий пожаловался на «синячащих до скотского состояния» жителей страны Европы

Журналист Сергей Мардан заявил, что финны много пьют по выходным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Metametrica / RuTube

Журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан заявил, что жители одной европейской страны много пьют. В интервью проекту Metametrica, доступном на Rututbe, он уточнил, что речь идет о Финляндии.

Мардан рассказал, что регулярно ездил в Финляндию начиная с 1997 года. По его словам, жители страны в больших объемах покупали спиртные напитки.

«Финны — да, сильно пьющие люди. (...) Это люди, которые ведут нормальную жизнь, видно, пять дней в неделю. А в выходные они синячатся вот просто до скотского состояния, вот совершенно до скотского», — вспомнил журналист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников, работавший в США, рассказал, при каком условии в стране официально зачисляют в алкоголики. По словам медика, человеком с зависимостью в Соединенных Штатах считали того, кто выпивал несколько бутылок пива в день.

