Российский ведущий пожаловался на «синячащих до скотского состояния» жителей страны Европы

Журналист Сергей Мардан заявил, что финны много пьют по выходным

Журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан заявил, что жители одной европейской страны много пьют. В интервью проекту Metametrica, доступном на Rututbe, он уточнил, что речь идет о Финляндии.

Мардан рассказал, что регулярно ездил в Финляндию начиная с 1997 года. По его словам, жители страны в больших объемах покупали спиртные напитки.

«Финны — да, сильно пьющие люди. (...) Это люди, которые ведут нормальную жизнь, видно, пять дней в неделю. А в выходные они синячатся вот просто до скотского состояния, вот совершенно до скотского», — вспомнил журналист.

