В российском городе обрушилась часть дома

В Саратове частично обрушился дом 50-х годов постройки

В Саратове частично обрушился жилой дом. О происшествии сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Конструкции не выдержали в доме по улице 2-й Речной в Ленинском районе города. Здание построено в 1950 году, перекрытия рухнули в квартире, признанной непригодной для проживания. Всего в доме располагается три квартиры — все они находятся в собственности города и непригодны для жизни. Тем не менее, по предварительным сведениям, в одном из помещений проживали люди. В результате обрушения, к счастью, никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности, также будет дана оценка тому, соблюдались ли права жильцов.

Ранее в Новосибирске сотрудникам школы пришлось подпереть прогнивший потолок бревном. По словам родителей учащихся, в образовательном учреждении регулярно сыпется штукатурка, трескается потолок и протекают унитазы. Здание школы, по их словам, находится в аварийном состоянии.