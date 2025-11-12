Ценности
04:16, 12 ноября 2025Ценности

Сестра Кейт Мосс показала фигуру в леопардовом бикини

Сестра супермодели Кейт Мосс Лотти показала фигуру в леопардовом бикини
Мария Винар

Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в гостиной. Так, она позировала перед камерой в леопардовом бикини, который состоял из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Кроме того, знаменитость сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в аккуратные локоны.

В сентябре Лотти Мосс также поделилась откровенным снимком. Тогда она предстала на размещенном кадре в белом платье без бретелей, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали стринги.

