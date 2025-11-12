«Смотреть матом научиться нельзя». Иностранцы пытаются освоить «славянский взгляд». Почему у них ничего не получается?

В TikTok иностранцы запустили тренд с попыткой повторить «славянский взгляд»

После того как пользователи соцсетей со всего мира объедались копченой скумбрией, которую они провозгласили «русским обедом», и облачались в меха ради «славянского шика», они увлеклись новым трендом, пришедшим из Восточной Европы. Теперь иностранцы пытаются повторить «славянский взгляд»: неприветливое выражение лица, полное недовольства и презрения ко всему миру. Правда, истинные славяне считают, что жителям стран Запада восточноевропейская мимика недоступна. «Лента.ру» разбиралась, что такое славянский взгляд и почему люди со всего мира так хотят выглядеть угрюмыми.

Помни: теперь твое вечно недовольное **** — это просто славянский взгляд пользователь X с ником Угрюмочная

Откуда взялся тренд на славянский взгляд

Кто именно запустил моду на славянский взгляд — неизвестно, однако примером для многих последователей тренда стала первая леди США Мелания Трамп. В соцсетях давно популярны фанатские видео, в которых восхищаются ее стилем, сдержанной и невозмутимой манерой поведения на публике, а также строгим взглядом, которым она смотрит на своего мужа, президента США Дональда Трампа.

А поскольку Мелания Трамп родом из Словении, комментаторы нередко провозглашали ее славянской иконой и славянской дивой. «У нее наша славянская аура в чистом виде», «Наша славянская королева», — писали они

В соцсетях обладательницей славянского взгляда считают Меланию Трамп Фото: Michael Kovac / WireImage / Getty Images

Пытаться повторить фирменный холодный взгляд Мелании Трамп в сети начали в 2025 году — так и родился тренд на славянский взгляд. «Вы можете любить ее или ненавидеть, но первая леди знаменита своим пронзительным взглядом», — писало британское издание Mirror.

К тренду подключились жители США, Германии, Италии, Греции и других стран. У самых популярных TikTok-роликов на эту тему более 10 миллионов просмотров

В итоге в сети решили, что славянский взгляд способен притягивать обеспеченных мужчин и даже подавлять чужую волю. «Практикую славянский взгляд, чтобы заполучить миллиардера», — написала блогерша из Германии Sophie. А тиктокерша с ником Romyposts заявила, что практикуется в славянском взгляде, чтобы больше никогда не слышать слова «нет» от окружающих.

Блогерши шутили, что благодаря славянскому взгляду они могут случайно стать первой леди какой-нибудь страны и начать вести роскошную жизнь. «Упражняюсь в славянском взгляде на случай, если карьера в музыке не сработает», «Практикуюсь в славянском взгляде, потому что меня ждет либо богатый муж, либо полная безработица», — иронизировали последователи тренда.

«Взгляд собак-подозревак»

Авторы большинства трендовых роликов слегка прищуривали глаза, напрягали лицо и смотрели в камеру исподлобья. Правда, у одних лицо выражало недоверие, другие же, напротив, выглядели так, будто пытаются кого-то соблазнить.

«Проблема в том, что эти люди пытаются изобразить сексуальный взгляд», «Некоторые из этих людей выглядят как моя бабушка, когда она пытается что-то прочитать», «У них взгляд собак-подозревак получается», «Выглядит так, будто им очень-очень срочно надо в уборную», — критикуют их попытки в соцсетях

Пользователи из славянских стран авторитетно заявили: в действительности славянский взгляд — это просто серьезное выражение лица, которое представители других культур принимают за проявление нелюдимости и неприязненного отношения.

Российские пользователи объясняли, что истинный славянский взгляд формируется в переполненных по утрам маршрутках и очередях в поликлиниках. «Так смешно американцы пытаются повторить славянский взгляд, как будто их тоже в детстве батя в гараже забывал», «Смотреть матом научиться нельзя. Это состояние души», «Просто в наше ДНК вшита экзистенциальная пустота», «Гудрон не жевал — жизни не видал», «Славянское лицо — это когда ты спишь по три часа сутки в октябре, когда на улице дубак и жить не очень-то хочется», — шутили пользователи соцсетей.

Зарубежные пользователи соцсетей пытаются изобразить славянский взгляд Кадр: @tsnalidia10

«Славянский взгляд — это не про то, чтобы прищуриться, это про то, что ты потерял волю к жизни», «Славянский взгляд — это пустота наших душ в наших глазах», — то ли в шутку, то ли всерьез уверяли пользователи из России

Впрочем, звезда с истинно славянским взглядом все-таки нашлась на Западе: идеальным примером в сети назвали ирландского актера Киллиана Мерфи, который стал мемом благодаря усталому и отстраненному виду на публике.

Настоящий славянский взгляд — это не улыбаться, потому что ты не ощущал радости с 2010 года пользователь TikTok

Некоторые блогеры стали записывать видео с инструкциями, в которых всерьез рассказывали, как добиться славянского взгляда. «Сначала вам нужно подумать о чем-то серьезном. Затем расслабьте все мышцы своего лица. Не напрягайте мышцы», — посоветовал иностранцам российский блогер Vlad. Другие рекомендовали «убрать все эмоции и успокоиться».

Блогерши показали, как они представляют себе славянский взгляд Кадр: @staywith.jane

«Мы не тратим улыбку на всякую мелочь»

Хотя тренд на славянский взгляд распространился относительно недавно, в соцсетях уже давно иронизировали над мимикой, присущей людям из Восточной Европы, особенно из России. Так, в TikTok и Instagram (принадлежит компании Meta, которая объявлена экстремистской и запрещена в РФ) блогеры часто обыгрывали расхожий стереотип о том, что славяне не привыкли улыбаться, из-за чего в других странах их считают хмурыми и угрюмыми.

«Как сказать неславянам, что я не ненавижу их и у меня просто такое выражение лица?», «Почему славяне кажутся грустными? Потому что с самого детства мы слышим, что смех без причины — это признак дурачины», — иронизировали блогеры

В соцсетях нередко шутят о хмуром выражении лиц жителей Восточной Европы. Подпись: «Славяне, когда вспоминают, кто они такие» Кадр: @ban.di / TikTok

В сети добавляли, что улыбку у русских могут вызвать лишь исключительные ситуации: например, скандал бабушек в транспорте, драка бездомных или лицезрение того, как надоедливый электросамокатчик врезается в какое-нибудь препятствие и падает.

«Мы не тратим улыбку на всякую мелочь, мы наслаждаемся поистине прекрасными явлениями», — смеялись в TikTok.

В комментариях к видео о славянах и их улыбках нередко вспыхивают споры между пользователями из разных стран. «У нас в Канаде все наоборот», «Я бразильянка, и это кажется незаконным», «Я шведка, и мне всегда говорили, что смех продлевает жизнь», «Своей улыбкой ты можешь улучшить чей-то день», — критиковали славян комментаторы.

Впрочем, многие находили в привычке не улыбаться свои плюсы. Они отмечали, что благодаря подобной культуре Восточная Европа кажется раем для интровертов.