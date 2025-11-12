Собака динго поймала в море акуленка и попала на видео

Охота собаки динго в море у берегов острова Кгари в Австралии попала на видео. Об этом пишет Daily Mail.

Голодную собаку снял на камеру рыбак Итан Кларк. Он ловил рыбу на мелководье, как вдруг на его удочку попался детеныш китовой акулы. Мужчина решил ее отпустить, но тут на берег выбежала голодная собака динго. Она поймала пытавшегося уплыть акуленка, выхватила его из воды и убежала.

На Кгари динго считаются высшими хищниками. Они охотятся в лесах и на пляжах, питаются опоссумами, птицами, небольшими рептилиями и рыбами, оказавшимися на мелководье.

Ранее сообщалось, что на острове Кгари собака динго напала на 12-летнего мальчика. Его спасли рыболовы, оказавшиеся рядом.