Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

Военный эксперт Живов: Военное поражение Украины возможно в течение пары лет

Специальная военная операция (СВО) на Украине завершится военным поражением Киева через 1,5-2 года, но конфликт может прекратиться и до конца этого года, если украинский лидер Владимир Зеленский подпишет капитуляцию в результате переговорного процесса, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Конфликт может завершиться военным поражением, тогда нам еще года полтора-два воевать с Украиной, если в эту историю не вмешаются третьи страны. Может завершиться подписанием технической капитуляции Киевом в результате переговорного процесса, к которому США склоняют Украину. Тогда все закончится до конца года», — сказал Живов.

Ранее журнал Foreign Affairs сообщал о том, что Россия планирует установить контроль над Украиной в три этапа. Из них только первый этап является военным. В ходе его реализации Москва рассчитывает занять достаточное количество украинской территории, чтобы Киев мог вести экономическую деятельность только с согласия России. При этом, считает автор материала, боевые действия распространятся на Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области. Второй этап будет заключаться в экономических рычагах. На третьем этапе Украина должна будет войти в сферу влияния Москвы.

Издание также считает, что если России удастся ускорить свои военные успехи, то она может взять курс на принуждение Украины к подчинению уже в 2026 году.