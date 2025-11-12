Наука и техника
Стала известна причина сложности похудения

Cell: Мозг защищает накопленный вес, воспринимая его потерю как угрозу выживанию
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Долгое время считалось, что похудение — это вопрос силы воли: стоит меньше есть и больше двигаться. Однако исследование, опубликованное в журнале Cell, показывает, что организм активно защищает накопленный вес, воспринимая его потерю как угрозу выживанию. Мозг запускает древние эволюционные механизмы: усиливает чувство голода, замедляет обмен веществ и стремится вернуть прежний уровень жира, который считает «безопасным».

По словам авторов из Копенгагенского университета, именно эти нейробиологические процессы объясняют, почему большинству людей трудно удержать результат после диеты. Потеря веса воспринимается не как достижение, а как стрессовый сигнал, и тело всеми силами пытается компенсировать дефицит.

Современные препараты, имитирующие гормоны кишечника, например агонисты GLP-1, помогают временно «обмануть» мозг и снизить аппетит, но эффект часто исчезает после завершения терапии. Ученые считают, что будущее лечения ожирения — в разработке средств, способных воздействовать на нейронные цепи, управляющие энергетическим балансом, и «перепрограммировать» мозг на новый, более здоровый вес.

Ранее ученые выяснили, что продукты глубокой переработки мешают снижению веса, даже если рацион полностью соответствует рекомендациям по здоровому питанию.

