Стали известны фигуранты санкций Зеленского «по делу Миндича»

«РБК-Украина»: Зеленский введет санкции против Миндича и Цукермана

Президент Украины Владимир Зеленский введет санкции против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского лидера, и против Александра Цукермана. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Санкции будут введены против Миндича и Цукермана. Источники РБК-Украина подтвердили, что соответствующее представление в СНБО одобрили на кабмине», — указано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее представление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрили на заседании кабинета министров Украины.

Ранее Зеленский заявил, что министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник, отстраненный от должности министр юстиции Украины Герман Галущенко должны быть уволены со своих постов из-за участия в коррупционных схемах.

Экс-советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) писал, что дело против Миндича стало началом конца Зеленского.

