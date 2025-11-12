Стали известны подробности участия России в строительстве первой АЭС в Казахстане

К строительству АЭС в Казахстане при участии России привлекут 9 тысяч человек

Россия примет участие в строительстве первой атомной электростанции в Казахстане. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

«Казахстан при участии международного консорциума во главе с Росатомом приступил к строительству первой атомной электростанции», — рассказал он.

По словам Токаева, строительство АЭС — это прорывной проект. Во время строительства станции будут задействованы до 6 тысяч рабочих и 3 тысяч специалистов среднего звена.

Ранее стало известно, что в ходе визита казахстанского лидера в Москву был подписан документ, который выведет отношения Москвы и Астаны на новый уровень — Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.