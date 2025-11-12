Стало известно о совместных ночевках замешанных в деле «кошелька» Зеленского министров

Железняк: Украинский министр Гринчук ночевала у своего предшественника Галущенко

Украинский министр энергетики Светлана Гринчук неоднократно ночевала у своего предшественника, ныне отстраненного от обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, и имела ключи от его дома. Об этом со ссылкой на заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Это прям смешно и грустно одновременно (...) "Согласно протоколу визуального наблюдения Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом отпирала"», — написал он, приведя слова из стенограммы заседания суда.

Отмечается, что также Гринчук ночевала у Галущенко с 11 по 13 августа. Депутат также иронично предположил, что министры «обсуждали результаты голосования за законопроект о ликвидации НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру»)».

10 ноября НАБУ обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Гринчук и Галущенко также фигурируют в деле.