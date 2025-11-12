Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:17, 12 ноября 2025Мир

Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

Türkiye: Авиакатастрофа в Грузии могла быть вызвана внешним вмешательством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TV.IMEDI / Handout / Reuters

Катастрофа турецкого самолета С-130, разбившегося накануне в Грузии, может свидетельствовать о внешнем вмешательстве. Об этом написала проправительственная газета Türkiye.

Журналисты обратили внимание на то, что разрушение самолета произошло в воздухе. Это и может являться следствием внешнего воздействия или взрыва на борту боеприпасов.

Днем ранее Министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет, вылетевший из Азербайджана. По данным ведомства, были начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

Ранее в Минобороны Турции проинформировали о гибели 20 военных при крушении транспортного самолета С-130. Падение произошло в грузинском регионе Кахетия в муниципалитете Сигнахи, примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. Самолет вылетел с военной базы в Азербайджане и через 27 минут пропал с радаров.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости