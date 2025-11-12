Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

Türkiye: Авиакатастрофа в Грузии могла быть вызвана внешним вмешательством

Катастрофа турецкого самолета С-130, разбившегося накануне в Грузии, может свидетельствовать о внешнем вмешательстве. Об этом написала проправительственная газета Türkiye.

Журналисты обратили внимание на то, что разрушение самолета произошло в воздухе. Это и может являться следствием внешнего воздействия или взрыва на борту боеприпасов.

Днем ранее Министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет, вылетевший из Азербайджана. По данным ведомства, были начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

Ранее в Минобороны Турции проинформировали о гибели 20 военных при крушении транспортного самолета С-130. Падение произошло в грузинском регионе Кахетия в муниципалитете Сигнахи, примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. Самолет вылетел с военной базы в Азербайджане и через 27 минут пропал с радаров.