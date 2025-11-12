Раскрыто количество погибших при крушении самолета в Грузии

Минобороны Турции заявило о гибели 20 военных при крушении самолета в Грузии

В Минобороны Турции проинформировали о гибели 20 военных при крушении транспортного самолета С-130 в Грузии. Ведомство в соцсети X также обнародовало их имена.

«Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и имени Министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших», — сказано в заявлении министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

11 ноября на границе Грузии и Азербайджана разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. Как сообщили накануне вечером, на борту, по предварительным данным, было 20 человек — некоторые из них погибли.

Позже Минобороны Турции подтвердило факт крушения. Отмечалось, что в координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы.

Падение произошло в грузинском регионе Кахетия в муниципалитете Сигнахи, примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. Судно вылетело с военной базы в Азербайджане и через 27 минут пропал с радаров.