Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

МИД Азербайджана обратился к братской Турции после крушения военного самолета

На границе Грузии и Азербайджана разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130.

На борту, по предварительным данным, было 20 человек — некоторые из них погибли. Военные могли возвращаться из Баку, где участвовали в параде, устроенном Азербайджаном в честь дня окончания войны с Арменией в 2020 году.

Самолет упал в труднодоступной горной местности

Минобороны Турции подтвердило факт крушения, указав, что в координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы. Место крушения находится в труднодоступной горной местности, к операции привлечены вертолеты.

На борту самолета находились 20 человек, включая экипаж. Пока что не уточняется, сколько из них погибло.

Падение произошло в грузинском регионе Кахетия, в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. МВД Грузии добавило, что начато расследование.

Борт не подавал сигналов бедствия

Как сообщается, самолет вылетел с военной базы в Азербайджане и через 27 минут пропал с радаров. В заявлении Грузинской аэронавигационной службы говорится, что радиолокационный контакт был потерян через несколько минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Грузии. В заявлении отмечается, что экипаж не подавал сигналов бедствия.

Появилось также видео, на котором видно, как самолет (или его часть) падает вертикально вниз. Помимо этого, опубликовано фото обломков техники. По данным телеканала NTV, на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана, но эта информация пока официально не подтверждена.

Фото: TV.IMEDI / Handout / Reuters

Утверждается, что военные, которые находились на борту, участвовали в проходившем накануне параде в Баку. При этом, по данным турецкого IHA, самолет прилетал и вылетал обратно в Турцию из Гянджи, что на западе Азербайджана.

В трех странах выразили скорбь из-за трагедии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что узнал о трагедии «с глубокой скорбью» и что поиск обломков продолжается. «Надеемся, что нам удастся выйти из этой катастрофы с минимальными повреждениями. Да помилует бог наших мучеников», — добавил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже созвонился с Эрдоганом и выразил соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, а также «братскому народу Турции».

Фото: TV.IMEDI / Handout / Reuters

МИД Азербайджана обратился к «братской Турции», указав, что известие о крушении самолета «глубоко потрясло». Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа и подчеркнул солидарность страны с Турцией.

Как отметил Haberler, Lockheed C-130 Hercules — военно-транспортный самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями, разработанный и производимый американской компанией Lockheed Martin. Он предназначен для перевозки военных грузов, личного состава и эвакуации.