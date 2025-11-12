Путешествия
15:04, 12 ноября 2025Путешествия

Стекло в кабине пилотов пассажирского самолета треснуло во время полета над США

Лобовое стекло самолета American Airlines треснуло во время полета в Вашингтон
Алина Черненко

Фото: Nathan Howard / Reuters

Лобовое стекло самолета авиакомпании American Airlines треснуло во время полета над США. Об этом сообщает DC News Now.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 11 ноября, на рейсе из Чикаго в Вашингтон. По внутренней связи пассажирам сообщили, что лайнеру придется совершить незапланированную посадку в городе Колумбус, штат Огайо.

В заявлении перевозчика говорится, что у воздушного судна возникла проблема со стеклом в кабине пилотов, и оно благополучно приземлилось в Колумбусе. Самолет сняли с эксплуатации для проверки, а пассажиры пересели на другой рейс. Никто не пострадал.

В октябре самолет Superjet экстренно вернулся в российский аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. Инцидент произошел на рейсе из Минеральных Вод в Тель-Авив.

