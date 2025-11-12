Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

Independent: Британия запретит пользоваться ее услугами для экспорта СПГ из РФ

В 2026 году в Великобритании начнет действовать запрет на использование ее морских услуг для экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны. Об этом сообщило Independent.

Кроме того, под запрет попадут услуги страхования. Об этом рассказала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер перед встречей министров иностранных дел стран G7 в Канаде. По ее словам, Лондон также выделит Украине 13 миллионов фунтов стерлингов на восстановление ее энергетической инфраструктуры.

В начале ноября стало известно, что по итогам второго месяца осени экспорт российского СПГ взлетел на 27 процент по сравнению с сентябрем и на 21 процент в годовом выражении, до рекордных за месяц 3,4 миллиона тонн.

Известно также, что по итогам первых шести месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российского СПГ в Евросоюз выросли на семь процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го.