18:42, 12 ноября 2025

Строителя оборонных сооружений на границе с Украиной взяли под стражу

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгороде суд взял под стражу Левана Диаконидзе — топ-менеджера компании «Еврострой», которая строила фортификационные сооружения на границе с Украиной и восстанавливала поврежденное от обстрелов жилье. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Диаконидзе обвиняют в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Он пробудет в СИЗО до 29 декабря.

От предприятия также требуют выплат в размере полумиллиарда рублей. Его руководитель Эдгар Херимян находится в СИЗО Москвы по делу о хищениях при установке на границе защитных бетонных пирамид.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону бывший вице-губернатор Ростовской области Виталий Кушнарев не признал вину по делу о получении взятки.

