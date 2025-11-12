Строителя оборонных сооружений на границе с Украиной взяли под стражу

В Белгороде суд взял под стражу Левана Диаконидзе — топ-менеджера компании «Еврострой», которая строила фортификационные сооружения на границе с Украиной и восстанавливала поврежденное от обстрелов жилье. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Диаконидзе обвиняют в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Он пробудет в СИЗО до 29 декабря.

От предприятия также требуют выплат в размере полумиллиарда рублей. Его руководитель Эдгар Херимян находится в СИЗО Москвы по делу о хищениях при установке на границе защитных бетонных пирамид.

