Экс-замгубернатора российского региона отказался признавать вину

Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарев не признал вину

В Ростове-на-Дону бывший вице-губернатор Ростовской области Виталий Кушнарев не признал вину по делу о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Кушнарев заявил, что не согласен с обвинением, и деньги, которые ему вменяют, он не требовал.

По данным следствия, в октябре 2024 года бывший замгубернатора потребовал от директора «Т-Транс» 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог в Ростовской области.

Ранее суд взыскал в доход государства более 160 миллионов рублей с Кушнарева и его жены Оксаны.