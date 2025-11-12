Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:41, 12 ноября 2025Силовые структуры

Экс-замгубернатора российского региона отказался признавать вину

Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарев не признал вину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростове-на-Дону бывший вице-губернатор Ростовской области Виталий Кушнарев не признал вину по делу о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Кушнарев заявил, что не согласен с обвинением, и деньги, которые ему вменяют, он не требовал.

По данным следствия, в октябре 2024 года бывший замгубернатора потребовал от директора «Т-Транс» 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог в Ростовской области.

Ранее суд взыскал в доход государства более 160 миллионов рублей с Кушнарева и его жены Оксаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Экс-вагнеровец заявил о вызывающих злость паразитах в российском тылу

    В России заметили первого в мире леопарда-суриката

    На Украине произошла авария на урановой шахте

    Игорь Крутой рассказал о своем первом жилье в Москве

    В Госдуме оценили переход украинской спортсменки под флаг России

    Россиянка развела карпов назло коммунальщикам

    Экс-замгубернатора российского региона отказался признавать вину

    В ВСУ снова заявили об отступлении в Запорожской области

    В Кремле обвинили Киев в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости