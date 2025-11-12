Силовые структуры
Суд продлил арест компаньону бывшего судьи Верховного суда России Момотова

В Краснодаре арест компаньону экс-судьи ВС РФ Марченко продлили на 2 месяца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Краснодаре Октябрьский районный суд продлил арест компаньону бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова Андрею Марченко, а также его сыну Ивану и доверенному лицу Ольге Тимофеенко до января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Они обвиняются в мошенничестве. Суд продлил им срок содержания под стражей на 2 месяца и 16 суток. Адвокат бизнесмена Ивана Дворовенко рассказал, что защита просила суд изменить меру пресечения на домашний арест. «Обжалуем в апелляции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов помог деловому партнеру Андрею Марченко в афере с фиктивным участием в специальной военной операции (СВО).

