16:21, 10 октября 2025Силовые структуры

Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

Свидетель заявил о помощи экс-судьи Момотова с фиктивным участием Марченко в СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов помог деловому партнеру Андрею Марченко в афере с фиктивным участием в специальном военной операции (СВО). Об этом рассказал секретный свидетель на слушаниях в Останкинском суде Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры России о конфискации имущества экс-судьи, передает ТАСС.

По его словам, Марченко на два дня выехал на полигон, после чего стал числиться участником СВО, хотя сам по факту находился в Краснодаре. Ему помог человек, с которым его свел Момотов во время похода в горы. Марченко не летал на самолетах, опасаясь разоблачения, отметил свидетель, добавив, что у бизнесмена также был документ, якобы подтверждающий его вклад в доставку гуманитарной помощи в зону СВО.

При даче показаний в суде голос свидетеля был изменен, его допрос проводился по видеосвязи из Краснодара. Он ранее работал менеджером в отеле Marton, принадлежащем Марченко и Момотову.

В суде рассматривается иск об изъятии в доход государства 100 объектов недвижимости стоимостью 9 миллиардов рублей, владельцами которых являются Момотов и его деловые партнеры братья Марченко. Экс-судью госпитализировали, поэтому слушания проходят без него.

