09:18, 12 ноября 2025Экономика

На Японию обрушится супертайфун

PAGASA: Тайфун «Фунг-Вонг» обрушится на Японию 12 ноября
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Kyodo / Reuters

Разрушительный супертайфун «Фунг-Вонг» в среду, 12 ноября, обрушится на Японию. Об этом сообщили в филиппинском метеорологическом бюро PAGASA.

По информации специалистов, тайфун перестроил маршрут и направился к южным островам архипелага Окинава. На момент публикации давление в центре тайфуна находится на уровне 994 гектопаскаля. Согласно информации агентства, скорость ветра достигает 23 метров в секунду, а при порывах он усиливается до 35 метров в секунду.

Прогнозируется, что циклон приблизится к южному побережью Окинавы, а затем пройдется вдоль его восточного побережья. Ученые предупредили, что тайфун принесет с собой ливни и шквалистые ветры.

Местных жителей призвали не выходить в море и быть бдительными.

9 ноября «Фунг-Вонг» ударил по Филиппинам. В связи со стихийным бедствием властям страны пришлось эвакуировать почти миллион жителей.

