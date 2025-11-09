Филиппинские города опустели из-за супертайфуна

На Филиппинах эвакуировали 900 тысяч человек из-за супертайфуна «Фунг-Вонг»

На Филиппинах эвакуировали почти миллион человек из-за бушующего супертайфуна «Фунг-Вонг». Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

По информации источника, из восточных и северных регионов страны были массово эвакуированы около 900 тысяч человек. Известно, что супертайфун угрожает населенным пунктам проливными дождями, разрушительными ветрами и штормами. Всего стихия принесет более 200 миллиметров осадков, что грозит масштабными наводнениями.

Недавний разрушительный тайфун унес жизни 224 человек на территории нескольких государств.

Ранее стало известно, что на Филиппины, которые не успели оправиться от последствий тайфуна «Рагаса», обрушился новый супертайфун «Буалой».