16:05, 12 ноября 2025Россия

Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

Врач Звонков: Отец главкома ВСУ Сырского проживет лишь несколько месяцев
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отец главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав проживет еще лишь несколько месяцев. Такой прогноз по состоянию живущего и лечащегося в России 86-летнего Станислава Сырского дал российский врач-терапевт Андрей Звонков, его слова приводит Life.ru.

По словам Звонкова, несмотря на то, что опухоль в мозге Сырского-старшего оказалась доброкачественной, она все равно влияет на состояние пациента. Кроме того, из-за других диагнозов, которые не позволяют удалить новообразование, могут развиваться сопутствующие заболевания.

«Думаю, в лучшем случае он проживет несколько месяцев (...) Там возможно появление и пневмонии статической (...) тромбозы могут быть в руках, в ногах, где угодно», — порассуждал врач.

Ранее сообщалось, что состояние отца главкома ВСУ изменилось. Известно, что Сырский-младший регулярно поддерживает связь с Россией — спрашивает у родственников о состоянии родителей. Также он переводил на лечение Станислава миллион рублей. По некоторым данным, часть денег он мог взять из военного бюджета Украины.

