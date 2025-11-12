Токаев раскрыл детали разговора тет-а-тет с Путиным

Токаев рассказал, что обсуждал с Путиным тет-а-тет международную ситуацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет международную ситуацию и двустороннее сотрудничество. Его слова во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко передает ТАСС.

«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — рассказал казахстанский лидер.

Токаев также отметил, что придает своему государственному визиту в Россию особое значение. По его словам, он позволит вывести партнерство двух стран на новый уровень.

11 ноября Токаев прибыл в Россию на два дня. Путин во время встречи с казахстанским коллегой пригласил его на «чаек, кофеек».